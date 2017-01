« L’âme du silence », une montbéliardaise sourde écrit un livre sur son handicap

« Ce roman retrace la vie d’une petite fille qui devient sourde, et qui devra se battre pour s’accepter, mais surtout être acceptée telle qu’elle est dans une société où il faut être dans les normes« , voici comment commence Magali Carre Ethuin, du Pays de Montbéliard, quand on lui demande de présenter son livre « L’âme du silence ». C’est l’histoire autobiographique d’une petite fille qui devient sourde du jour au lendemain à l’âge de 3 ans. Le livre évolue avec le personnage, tout commence dans un environnement d’enfant avec des paroles d’enfant, pour finir dans le monde d’adulte. Des moqueries de camarades de classe, à un corps enseignant qui ne veut pas s’adapter, à des grands-parents qui marquent leur préférence pour sa sœur entendante, en passant par ses premières amours qui finalement la rejette, Magali raconte par toutes les épreuves qu’elle a traversée, comment elle est arrivée aujourd’hui à 39 ans, femme mariée, épanouie, avec trois enfants, et des projets plein la tête.

Selon les commentaires des premiers lecteurs : « Une histoire bouleversante qui nous plonge dans une réflexion constante de la société dans laquelle nous vivons. Un combat de toute une vie pour la normalité et beaucoup d’épreuves surmontées. Une très belle leçon de vie » ; « Hyper émouvant, touchant, déçu par la cruauté des gens qui ont pu faire du mal à Magali, mais quand on la connaît on se rend compte que ce petit bout de bonne femme ira loin, avec ou sans les virages » ; « Roman très touchant, qui donne matière à réfléchir par rapport à notre comportement vis-à-vis du handicap, on ne peut qu’ avoir la boule au ventre« .

« L’âme du silence », de Magali Carre Ethuin, 244 pages, aux éditions CreateSpace Independent Publishing Platform, en vente sur Amazon, et prochainement dans des librairies du Pays de Montbéliard.